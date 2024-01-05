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  1. Суспільство

5 січня: яке сьогодні свято та головні події

09:16, 5 січня 2024
5 січня в Україні і світі святкують Міжнародний розвантажувальний день.
5 січня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
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У п’ятницю, 5 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 січня в Україні і світі святкують Міжнародний розвантажувальний день. Це свято з'явилося зовсім нещодавно і особливо популярне воно серед прибічників здорового харчування. Дату обрали невипадково, адже на Різдво та Новий рік люди часто відвідують щедрі застілля, вживають спиртні напої. Через це можуть траплятися різноманітні проблеми зі здоров'ям. Щоб після таких гулянь не хворіти, рекомендується взяти на замітку це свято. Необов'язково повністю відмовляти собі у їжі, але розвантажитися і харчуватися лише здоровими продуктами варто.

Яке сьогодні церковне свято

5 січня в церковному календарі – Хрещенський Святвечір. Свято, що передує одній з найважливіших подій в житті Ісуса Христа — хрещенні в річці Йордан. Традиційно цього дня встановлено піст. На святковому столі особливе місце займає кутя. У храмах проводиться літургія, після чого священники освячують воду. На столі також обов'язково стоїть непарна кількість страв.

Календар важливих подій за 5 січня:

1585 рік — засновують львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII ст. провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність;

1586 рік — патріарх Антіохійський Йоаким V підтверджує статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства;

1769 рік — Джеймс Ватт отримує патент на ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру;

1870 рік — починається страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк в Західній Україні;

1875 рік — у Парижі відкривають будівлю театру «Опера Гарньє»;

1895 рік — відкривають рентгенівські промені;

1911 рік — князівство Монако стає конституційною монархією;

1918 рік — УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш;

1919 рік — у Мюнхені засновують Німецьку робітничу партію, перетворену рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію;

1933 рік — у Сан-Франциско починається будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота;

1935 рік — заарештували Бориса Антоненко-Давидовича;

1953 рік — прем'єра п'єси Семюела Бекета «Чекаючи на Ґодо», найвизначнішої англомовної п'єси ХХ століття;

1968 рік — прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який кладе початок «Празькій весні»;

1972 рік — початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 рік — заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого;

2006 рік — «Intel» представляє перший процесор лінійки «Core»;

2011 рік — кількість інтернет-користувачів у світі сягає 2 мільярдів;

2019 рік — Вселенський патріарх Варфоломій підписує у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

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