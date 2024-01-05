5 января: какой сегодня праздник и главные события

5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день.

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В пятницу, 5 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день. Этот праздник появился совсем недавно и особенно популярен он среди сторонников здорового питания. Дату выбрали не случайно, ведь на Рождество и Новый год люди часто посещают щедрые застолья, употребляют спиртные напитки. Из-за этого могут возникать различные проблемы со здоровьем. Чтобы после таких гуляний не болеть, рекомендуется взять на заметку этот праздник. Не обязательно полностью отказывать себе в еде, но разгрузиться и питаться только здоровыми продуктами следует.

Какой сегодня церковный праздник

5 января в церковном календаре – Крещенский сочельник. Праздник, предшествующий одному из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — крещении в реке Иордан. Традиционно в этот день установлен пост. На праздничном столе особое место занимает кутья. В храмах совершается литургия, после чего священники освящают воду. На столе также обязательно стоит нечетное количество блюд.

Календарь важных событий за 5 января:

1585 год — основывают львовское Ставропигиальное братство, которое до XVIII в. осуществляло активную культурно-просветительскую, религиозную и общественную деятельность;

1586 год — патриарх Антиохийский Иоаким V подтверждает устав Львовского Успенского (ставропигиального) братства;

1769 год — Джеймс Ватт получает патент на ключевое техническое решение своей паровой машины, отдельную конденсационную камеру;

1870 год — начинается забастовка львовских печатников – первая рабочая забастовка в Западной Украине;

1875 год — в Париже открывают здание театра «Опера Гарнье»;

1895 год — открывают рентгеновские лучи;

1911 год — княжество Монако становится конституционной монархией;

1918 год — УНР выпускает в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языке и языке идиш;

1919 год — в Мюнхене основывают Немецкую рабочую партию, превращенную год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию;

1933 год — в Сан-Франциско начинается строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота;

1935 год — арестовали Бориса Антоненко-Давыдовича;

1953 год — премьера пьесы Сэмюэла Бекета «Ожидая Годо», величайшей англоязычной пьесы ХХ века;

1968 год — приход к власти в Чехословакии Александера Дубчека, который ведет начало «Пражской весне»;

1972 год — начало работ по созданию в США многократного транспортного космического корабля;

1977 год — арестован лидер Украинского Хельсинкского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий;

2006 год — «Intel» представляет первый процессор линейки «Core»;

2011 год — количество интернет-пользователей в мире достигает 2 миллиардов;

2019 год — Вселенский патриарх Варфоломей подписывает в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины.

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