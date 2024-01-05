В Пентагоне опровергли информацию об утилизации «непригодных» ATACMS, которые могли бы передать Украине

В США заявили, что утверждения об утилизации «непригодных» ракет ATACMS ложны.

Информация американского журнала Newsweek о якобы намерениях утилизировать дальнобойные ракеты ATACMS, срок годности которых истек, неправдива. Об этом заявил спикер Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге 4 января, отвечая на вопросы корреспондентки «Голоса Америки» Карлы Бебб.

На просьбу прокомментировать материал Newsweek об утилизации ATACMS и то, почему их не будут отправлять в Украину, представитель Пентагона сказал: «Мы проверили эти сообщения, и они не правдивы. Это неправда».

При этом Райдер не уточнил, планируют ли США передать данные установки Киеву.

Ранее в Белом доме намекнули, что уже не имеют средств для новой военной поддержки Украины.

Добавим, руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что страна может не поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

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