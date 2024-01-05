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США не будут оказывать военную поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов — Госдеп

08:19, 5 января 2024
В США заявили, что цель страны состоит в том, чтобы помочь Украине стать на свои ноги и построить собственную военно-промышленную базу.
США не будут оказывать военную поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов — Госдеп
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Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что страна может не поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу. Об этом он сказал на брифинге.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину ... столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах», – сказал он.

По словам Мэтью Миллера, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость, поскольку цель Вашингтона в том, чтобы помочь Киеву встать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

«Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы», – подчеркнул Миллер.

Ранее в Белом доме намекнули, что уже не имеют средств для новой военной поддержки Украины.

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