США не надаватимуть військову підтримку Україні на рівні 2022-2023 років — Держдеп

У США заявили, що мета країни полягає в тому, щоб допомогти Україні стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що країна може не підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагне допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу. Про це він сказав на брифінгу.

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках», – сказав він.

За словами Метью Міллера, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

«Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили», – наголосив Міллер.

Раніше у Білому домі натякнули, що вже не мають коштів для нової військової підтримки України.

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