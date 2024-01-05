Финский суд начал рассмотрение дела мужчины, который пытался ввезти в рф GPS-локаторы

В автомобиле подозреваемого были обнаружены 31 GPS-локатор и шесть эхолотов.

В Финляндии Уездный суд Северной Карелии начал рассматривать дело мужчина, который пытался вывезти в россию товары, попадающие под санкции. Об этом сообщил прокурор по делу, передает Yle.

В прокуратуре отмечают, что эти товары могли использоваться в военных целях.

В октябре 2022 года на КПП Ниирала пограничники обнаружили в автомобиле подозреваемого 31 GPS-локатор и шесть эхолотов.

Общая стоимость спрятанных в автомобиле устройств была оценена в 15 000 евро.

В прокуратуре добавляют, что мужчина вез с собой устройства, которые можно найти в розничной продаже. Однако их ввоз в россию запрещен санкциями ЕС, потому что это так называемые товары двойного назначения, которые можно использовать в военных целях.

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