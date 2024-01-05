У Пентагоні спростували інформацію про утилізацію «непридатних» ATACMS, які могли б передати Україні

У США заявили, що твердження про утилізацію «непридатних» ракет ATACMS є неправдивими.

Інформація американського журналу Newsweek про нібито наміри утилізувати далекобійні ракети ATACMS, термін придатності яких сплив, є неправдивою. Про це заявив речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу 4 січня відповідаючи на питання кореспондентки «Голосу Америки» Карли Бебб.

На прохання прокоментувати матеріал Newsweek про утилізацію ATACMS і те, чому їх не будуть натомість відправляти в Україну, речник Пентагону сказав: «Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда».

При цьому Райдер не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.

Раніше у Білому домі натякнули, що вже не мають коштів для нової військової підтримки України.

Додамо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що країна може не підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагне допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

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