США созвали Совбез ООН из-за использования россией северокорейских ракет

В США заявили, что КНДР недавно предоставила россии пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.

10 января члены Совета Безопасности ООН соберутся обсудить поставки КНДР россии баллистических ракет, которые уже используются в войне против Украины. Об этом заявила посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы поднимем этот вопрос на брифинге Совета Безопасности 10 января по Украине. И мы продолжим укреплять сотрудничество с целью решения проблемы оружия массового уничтожения и баллистических ракетных программ КНДР», – заявила она.

По информации США, КНДР недавно предоставила рф пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет, после чего 30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из них по территории Украины, а 2 января – уже несколько баллистических ракет КНДР.

«Мы ожидаем, что россия использует дополнительные ракеты из КНДР для уничтожения большего количества объектов гражданской инфраструктуры Украины и убийств украинских гражданских лиц», – говорится в заявлении.

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