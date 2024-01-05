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  1. В Украине

В Киеве пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП, фото

09:35, 5 января 2024
Женщину госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.
В Киеве пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП, фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве полицейские задержали нетрезвого водителя, который сбил женщину и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Правды, передает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители разыскали транспортное средство, а водителя задержали. 36-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - прибор «Драгер» показал 2,24 промилле.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.

«Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Следователи готовят сообщение о подозрении задержанному и решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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