У США під час навчань розбився бомбардувальник B-1B Lancer

В результаті аварії чотири члени екіпажу встигли катапультуватися.

Джерело фото: Military.com

У четвер, 4 січня, надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer зазнав аварії та розбився у Південній Дакоті, США. За повідомленням авіабази Еллсворт, літак спробував приземлитися на полігоні, але зазнав аварії близько 17:50 години.

У результаті аварії чотири члени екіпажу встигли катапультуватися та вижили. Інцидент стався під час виконання навчальної місії.

Наразі авіаційна комісія офіцерів розпочала розслідування цієї аварії. Подробиці щодо причин та обставин аварії обіцяють надавати по мірі їх уточнення.

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