У небо здіймався стовп диму: у Києві горів магазин, фото

У Дніпровському районі Києві спалахнув магазин.

У вівторок, 9 січня, у Дніпровському районі столиці виникла пожежа у магазині, що на пр-ті Воскресенському. Про це повідомило пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

«Загоряння виникло в окреморозташованому магазині. Об 11:34 пожежу було ліквідовано», - сказано у повідомленні.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше ми писали, що на Київщині горів інститут.

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