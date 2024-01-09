Викриття порушень митних правил принесло в Держбюджет близько 80 млн гривень за рік

Загальна сума штрафів за порушення митних правил в 2023 році склала 110 млн гривень.

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Протягом 2023 року митниці реєстрували 11 935 порушень митних правил, загальна сума яких склала 8,9 млрд гривень. Цей показник зріс на 3 рази порівняно з попереднім роком, – повідомила пресслужба Державної митної служби України.

За цей період було конфісковано предмети, що становлять порушення митних норм, загальною сумою понад 938 млн гривень, включаючи:

промислові товари на суму 716 млн гривень;

продовольчі товари та сільгосппродукцію на суму 88 млн гривень;

валюту на суму понад 73 млн гривень;

транспортні засоби на суму 61 млн гривень.

Митницями було розглянуто 3 493 справи про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 110 млн гривень, з яких 80 млн гривень було стягнуто до Державного бюджету.

Також митниці передали до суду 6 912 справ про порушення митних правил на загальну суму 6,4 млрд гривень. Результатом розгляду судами стали стягнення (включаючи конфіскацію товарів та штрафи) на суму 2 млрд гривень, зокрема: конфіскація на суму 1,04 млрд гривень та штрафи на суму 963 млн гривень.

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