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НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

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На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

  1. В Україні

Викриття порушень митних правил принесло в Держбюджет близько 80 млн гривень за рік

17:14, 9 січня 2024
Загальна сума штрафів за порушення митних правил в 2023 році склала 110 млн гривень.
Викриття порушень митних правил принесло в Держбюджет близько 80 млн гривень за рік
Джерело фото: Цензор.НЕТ
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Протягом 2023 року митниці реєстрували 11 935 порушень митних правил, загальна сума яких склала 8,9 млрд гривень. Цей показник зріс на 3 рази порівняно з попереднім роком, – повідомила пресслужба Державної митної служби України.

За цей період було конфісковано предмети, що становлять порушення митних норм, загальною сумою понад 938 млн гривень, включаючи:

  • промислові товари на суму 716 млн гривень;
  • продовольчі товари та сільгосппродукцію на суму 88 млн гривень;
  • валюту на суму понад 73 млн гривень;
  • транспортні засоби на суму 61 млн гривень.

Митницями було розглянуто 3 493 справи про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 110 млн гривень, з яких 80 млн гривень було стягнуто до Державного бюджету.

Також митниці передали до суду 6 912 справ про порушення митних правил на загальну суму 6,4 млрд гривень. Результатом розгляду судами стали стягнення (включаючи конфіскацію товарів та штрафи) на суму 2 млрд гривень, зокрема: конфіскація на суму 1,04 млрд гривень та штрафи на суму 963 млн гривень.

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