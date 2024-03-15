Убыточные шкафы для школ с переплатой в 1,5 млн гривен: сообщено о подозрении начальнику управления образования Подольской РГА

Шкафы для школ были куплены управлением образования по завышенным ценам почти вдвое.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Начальнику управления образования Подольской районной в г. Киеве государственной администрации сообщено о подозрении по факту закупки по завышенным ценам школьных шкафов (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По данным Киевской городской прокуратуры, в декабре 2020 года между управлением образования Подольской районной государственной администрации и частным предприятием заключен договор на закупку металлических шкафов в количестве 1000 штук для учебных заведений района. Общая стоимость сделки составила почти 3,5 млн гривен.

Заключение экспертов подтвердило, что шкафы были куплены управлением образования по завышенным ценам почти вдвое, что привело к значительным убыткам столичного бюджета.

В суд внесено ходатайство об отстранении подозреваемого от должности и применении меры пресечения в виде залога.

Досудебное расследование проводится следователями Подольского Управления ГУНП в г. Киеве по материалам ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Отмечается, что чиновник является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое рассматривается в суде, по факту присвоения бюджетных средств во время ремонта школьных учреждений Подольского района города Киева и служебной халатности.

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