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Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

  1. В Україні

На Рівненщині чоловік викликав поліцейських, щоб вони знайшли «викрадений» пакетик з наркотиками

08:48, 16 березня 2024
Згодом він зізнався, що викликав поліцію, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.
На Рівненщині чоловік викликав поліцейських, щоб вони знайшли «викрадений» пакетик з наркотиками
Фото: поліція
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На Рівненщині чоловік викликав копів і поскаржився, що друзі вкрали у нього пакетик з коноплею. Про це повідомляє пресслужба поліції.

37-річний мешканець селища Смига попросив просив відшукати вкрадений пакетит з наркотиками. У крадіжці він підозрював знайомих, які гостювали у нього напередодні.

Правоохоронці виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Згодом чоловік зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.

"На забудькуватого громадянина інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КупАП", – йдеться в повідомленні. Чи покарають його за зберігання наркотиків, не уточнюється.

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