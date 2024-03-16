На Рівненщині чоловік викликав поліцейських, щоб вони знайшли «викрадений» пакетик з наркотиками

Згодом він зізнався, що викликав поліцію, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.

Фото: поліція

На Рівненщині чоловік викликав копів і поскаржився, що друзі вкрали у нього пакетик з коноплею. Про це повідомляє пресслужба поліції.

37-річний мешканець селища Смига попросив просив відшукати вкрадений пакетит з наркотиками. У крадіжці він підозрював знайомих, які гостювали у нього напередодні.

Правоохоронці виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Згодом чоловік зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.

"На забудькуватого громадянина інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КупАП", – йдеться в повідомленні. Чи покарають його за зберігання наркотиків, не уточнюється.

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