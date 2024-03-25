Суд в Іспанії призупинив дію своєї ж постанови про тимчасове блокування Telegram у країні

Суд очікує звіту поліції про вплив тимчасової заборони на користувачів.

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Верховний суд Іспанії призупинив дію власної постанови про тимчасове блокування Telegram у країні, оскільки очікує звіту поліції про вплив тимчасової заборони на користувачів. Про це пише «Reuters».

Призупинити роботу месенджеру мали сьогодні, 25 березня, однак суд подав запит до поліції, щоб та дослідила вплив рішення на користувачів. Останні сподіваються, що звіт поліції змусить суд взагалі відмовитися від блокування.

Як ми писали, рішення суду стало відповіддю на скаргу від медіакомпаній, які звинувачують платформу у розміщенні контенту, захищеного авторським правом, без належного дозволу.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що в Україні депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим.

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