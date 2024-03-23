В Іспанії суд тимчасово заборонив Telegram

Іспанський суд наклав тимчасову заборону на Telegram через порушення авторських прав.

Джерело фото: EPA\UPG

Національний суд Іспанії постановив тимчасово заблокувати месенджер Telegram у країні через обвинувачення його у поширенні піратського контенту. Рішення суду стало відповіддю на скаргу від Mediaset, Antena 3, Movistar і Egeda, які звинувачують платформу у розміщенні контенту, захищеного авторським правом, без належного дозволу. Про це повідомляє elDiario.

Суддя Національного суду Сантьяго Педрас ухвалив рішення про блокування Telegram як запобіжний захід після того, як відповідальні за месенджер не відповіли на вимоги судді. Хоча на момент рішення платформа продовжувала працювати в Іспанії, очікується, що це блокування вступить в силу протягом двох днів.

Зазначено, що медіакомпанії EGEDA, Mediaset España, A3 Media та Movistar Plus подали позов до суду, звинувачуючи Telegram у порушенні авторських прав. На жаль, Telegram не надав суду достатньої інформації щодо цього питання, що спонукало суд ухвалити рішення про тимчасове блокування месенджера для подальшого розслідування.

Блокування Telegram буде застосовано до всіх операторів зв'язку в Іспанії, а точний час цього заходу поки невідомий. Однак, за даними джерел, це має відбутися до кінця поточного тижня.

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