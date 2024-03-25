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Суд Испании приостановил действие своего же постановления о временной блокировке Telegram в стране

18:43, 25 марта 2024
Суд ожидает отчет полиции о влиянии временного запрета на пользователей.
Суд Испании приостановил действие своего же постановления о временной блокировке Telegram в стране
Источник фото: Freepik.com
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Верховный суд Испании приостановил действие собственного постановления о временной блокировке Telegram в стране, поскольку ожидает отчет полиции о влиянии временного запрета на пользователей. Об этом пишет «Reuters».

Приостановить работу мессенджеру должны были сегодня, 25 марта, однако суд подал запрос в полицию, чтобы та исследовала влияние решения на пользователей. Последние надеются, что отчет полиции заставит суд вообще отказаться от блокировки.

Как мы писали, решение суда стало ответом на жалобу от медиакомпаний, обвиняющих платформу в размещении контента, защищенного авторским правом, без должного разрешения.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине депутаты хотят обязать Telegram раскрыть структуру собственности и источники финансирования – иначе его признают непрозрачным.

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