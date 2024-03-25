В новом законопроекте есть норма, которая может позволить мобилизовать граждан в 19 лет – Дмитрий Разумков

Нардеп Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить об этом на заседании Комитета.

Народный депутат Дмитрий Разумков в комментарии «Новости.LIVE» раскрыл новые детали по законопроекту о мобилизации. Он заявил, что документ содержит норму, «которая реально позволит мобилизовать людей с 18 лет». Он отметил, что будет говорить об этом на заседании Комитета.

«Это большая проблема, потому что там прописано таким образом, что, если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, он получит военно-учетную специальность, станет на военный учет и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать в 19 лет», – сказал он в комментарии СМИ.

Как пишут в СМИ, Разумков добавил, что хочет услышать позицию Минобороны.

Ранее мы писали, что стало известно, какие поправки к законопроекту о мобилизации согласовал Комитет.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов во главе с председателем партии «Слуга народа» Еленой Шуляк 13 марта зарегистрировали законопроект № 11079 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

Министерство юстиции Украины сообщило детали законопроекта об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

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