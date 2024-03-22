Мобилизация осужденных: в Минюсте раскрыли особенности законопроекта

В Минюсте отмечают, что привлечение осужденных к военной службе требует четкого законодательного регулирования всех аспектов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов во главе с председателем партии «Слуга народа» Еленой Шуляк 13 марта зарегистрировали законопроект 11079 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

Министерство юстиции Украины сообщило детали законопроект об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

У відомстві зазначають, що одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави, є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. «Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою», - пишуть у Мін’юсті.

Там наголошують, що залучення цих осіб до військової служби вимагає чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів, пов’язаних з: умовно-достроковим звільненням таких осіб, здійсненням адміністративного нагляду за ними, прийняття їх на військову службу та визначення особливостей її проходження, врегулювання питань соціального та правового захисту таких осіб.

Особливості законопроекту про мобілізацію засуджених

З метою врегулювання зазначених питань та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, і розроблено проект Закону № 11079, пише Міністерство юстиції.

По-перше, проектом Закону пропонується доповнити Кримінальний Кодекс новою статтею 811 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби», щоб під час мобілізації та воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, можна було застосовувати умовно-дострокове звільнення, аби вони проходили військову службу за контрактом. Але окрім засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки.

По-друге, рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може ухвалити суд, якщо засуджений побажав проходити службу та відповідає вимогам.

По-третє, якщо така особа ухилятиметься від проходження військової служби, її позбавлятимуть волі на строк від 5 до 8 років.

Як відбуватиметься мобілізація засуджених?

У Мін’юсті повідомляють, що засуджений, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом, подає відповідну заяву до адміністрації установи виконання покарань, яка організовує проходження ним первинного медичного огляду, а також за направленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки забезпечує проходження засудженим військово-лікарської комісії.

Питання щодо можливості представлення засудженого до умовно- дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом розглядається установою виконання покарань за участю представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем розташування цієї установи.

У разі прийняття позитивного рішення щодо можливості представлення засудженого до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом установа виконання покарань невідкладно надсилає до суду подання для прийняття рішення відповідно до законодавства.

Засуджені, звільнені умовно-достроково, доставляються Національною гвардією України та передаються до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження військової служби.

Питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, установ виконання покарань та Національної гвардії України з питань проходження засудженими військово-лікарської комісії, їх доставляння до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження військової служби, а також з інших питань визначатимуться спільним нормативно-правовим актом Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України.

Засуджені можуть укладати контракти на посади рядового, сержантського, старшинського, а також офіцерського складу — відповідно до військового звання, за яким перебувають на військовому обліку. Строк служби — до закінчення особливого періоду.

«Адміністративний нагляд за такими особами здійснюватиме командир військової частини. Також їх братимуть на окремий облік у спецпідрозділі ВЧ.

Важливо, що служитимуть вони виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах (спеціалізованих військових частинах). Для них передбачать щорічну основну відпустку, а також відпустку за сімейними обставинами», - пишуть у відомстві.

Звільнення з військової служби

Звільняти їх з військової служби пропонують у таких випадках:

— у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані ВЛУ непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців;

— у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Контракт таких осіб припиняють (розривають) на таких підставах:

— за станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців;

— у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким покарано позбавленням або обмеженням волі;

— у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

«Для перемоги над державою-терористом необхідно докласти ще багато зусиль. Мобілізаційний ресурс нашого ворога є величезним, тому нам слід використовувати всі наявні можливості для відсічі збройної агресії», - зазначає Мін’юст.

У відомстві також додають, що проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду — це спільна робота Народних депутатів України, Мін’юсту, Міноборони та Генштабу. У разі прийняття його засуджені зможуть приєднатися до лав ЗСУ. А це — тисячі людей, які будуть залучені не лише до бойових дій, а і до іншої важливої роботи, необхідної у ЗСУ.

Как ранее мы писали, возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов обеспечения пополнения украинской армии.

26 февраля стали известны некоторые детали изменений, которые предложено учесть в законопроекте о мобилизации 10449. Так, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил раздел I проекта 10449 после пункта 1 дополнить новыми пунктами такого содержания. А именно, Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 84-2 «Освобождение от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации на особый период». Вместе с тем, согласно действующему законодательству, изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

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