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Член комитета по нацбезопасности Юрий Здебский назвал высказывания о «мобилизации с 18 лет» перекручиванием

10:35, 26 марта 2024
Нардеп назвал это «перекручиванием» и объяснил, что новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку.
Член комитета по нацбезопасности Юрий Здебский назвал высказывания о «мобилизации с 18 лет» перекручиванием
Источник фото: СМИ
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Как рассказал народный депутат от «Слуги народа», член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский, согласно новому законопроекту о мобилизации, соискатели образования будут проходить подготовку и получать военную специальность во время учебы, однако их не будут призывать до 25 лет.

Перед этим нардепом Дмитрий Разумков заявил, что якобы в новом мобилизационном законопроекте есть норма, которая «реально позволит мобилизовать людей с 18 лет».

Как пишет «LIGA.net», Здебский в комментарии назвал это «перекручиванием» и объяснил, что новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку.

«Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную подготовку. [...] Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок – и он учится», – сообщил нардеп.

В то же время в комментарии он заявил, что при условии, если человек нигде не учится, то по новому законопроекту его «могут взять где-то в воинскую часть или еще куда-то» для подготовки.

По словам Здебского, законопроект предусматривает, что человек во время образования должен будет согласно программе получить военную подготовку: «Никто не будет их [студентов] брать и хватать до 25 лет».

Нардеп заявил, что Разумков «перекручивает» и акцентировал, что будет введена обязательная подготовка во всех учебных заведениях – и согласно закону человек сам будет определять, когда проходит обучение.

Он отметил, что в мирное время подготовка будет составлять три месяца общей подготовки и два по специальности, а в военное время – три месяца в целом.

Здебский подчеркнул, что прошедших подготовку людей будут брать на учет, однако не будут призывать до 25 лет.

Соответственно, в каждом образовательном заведении будет соответствующий учебный курс по подготовке, и студент должен будет получить эту военно-учетную специальность, пояснил нардеп.

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мобілізація

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