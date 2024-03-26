Изготовлял фальшивые документы уклонистам: в Одесской области разоблачили злоумышленника

Правоохранители задержали дельца «на горячем», во время передачи второго «транша» за обещанные документы.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что правоохранители разоблачили мужчину, который помогал военнообязанным избежать мобилизации и незаконно уехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организовал преступную схему житель Одесской области. Он предлагал призывникам поддельные временные удостоверения военнообязанного и справки ВЛК о непригодности военной службы.

За свои «услуги» он брал от 4500 долларов США. Покупателей мужчина подыскивал через личные связи среди знакомых, в основном с помощью «сарафанного радио». По договоренности сначала мужчина получал задаток от клиента в сумме 1000 долларов США. А уже при передаче обещанных документов получал вторую часть средств.

Правоохранители задержали дельца с поличным, во время передачи второго «транша» за обещанные документы. Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленник предлагал потенциальным призывникам не только поддельные военно-учетные документы, но и поддельные паспортные документы других государств.

Правоохранители разоблачили преступную схему, а мужчину задержали.

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