Справки с вымышленными болезнями за $5500: сообщено о подозрении главе ВВК

Председателя военно-врачебной комиссии задержали по подозрению в содействии незаконному пересечению границы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева разоблачили председателя Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии и сообщили ему о подозрении в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений. Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый вместе с соучастниками изготавливал справки с вымышленными болезнями за большие деньги. В декабре 2023 года они за 5500 долларов США незаконно изготовили документы, позволяющие лицам беспрепятственно пересекать границу Украины. Это стало возможным благодаря комплексной схеме, в которой участвовали врачи и представители военно-врачебных комиссий.

Ранее похожее подозрение уже предъявили врачу одной из больниц Одесской области, но теперь на очереди председатель Овидиопольской комиссии. Это свидетельствует о развертывании широкомасштабной расследовательской работы по делу о незаконном обороте документов.

Правоохранители продолжают вести активные действия по сбору доказательств и установлению всех лиц, участвовавших в этой преступной схеме. Известно, что за выявление и доказательство виновных в таких действиях могут быть применены серьезные уголовные санкции, включая лишение свободы.

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