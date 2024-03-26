Довідки з вигаданими хворобами за $5500: повідомлено про підозру голові ВЛК

Голову військово-лікарської комісії затримали за підозрою у сприянні незаконному перетину кордону.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрили голову Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії та повідомили йому про підозру у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Про це пише Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний разом із співучасниками виготовляв довідки з вигаданими хворобами за великі гроші. У грудні 2023 року вони за 5500 доларів США незаконно виготовили документи, що дозволяли особам безперешкодно перетинати кордон України. Це стало можливим завдяки комплексній схемі, в якій брали участь лікарі та представники військово-лікарських комісій.

Раніше схожу підозру вже пред'явили лікарю однієї з лікарень Одещини, але тепер на черзі голова Овідіопольської комісії. Це свідчить про розгортання широкомасштабної розслідувальної роботи у справі про незаконний обіг документів.

Правоохоронці продовжують вести активні дії зі збору доказів та встановлення всіх осіб, які брали участь у цій злочинній схемі. Відомо, що за виявлення і доведення винних у таких діях може бути застосовано серйозні кримінальні санкції, включаючи позбавлення волі.

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