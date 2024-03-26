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У США обвалився міст довжиною в 3 кілометри: у нього врізалося судно, відео

10:10, 26 березня 2024
В опору мосту врізався контейнеровоз, після чого аркова конструкція повністю обвалилася разом із прольотами.
У США обвалився міст довжиною в 3 кілометри: у нього врізалося судно, відео
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У місті Балтімор (штат Меріленд, США) вантажне судно під прапором Сінгапуру врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Міст довжиною в 3 км частково зруйнований. Про це повідомляє The New York Times.

Через це усі смуги для руху перекрили.

«Усі смуги закрито в обох напрямках через інцидент на мосту I-695 Key Bridge, рух дійснюється в об’їзд», — йдеться в заяві берегової охорони США.

Зазначається, що о 1:27 ночі у міст врізалося вантажне судно під прапором Сінгапуру - мова про судно Dali довжиною 948 футів (приблизно 288 метрів). Про ступінь пошкодження мосту невідомо, адже ні поліція Балтимора, ні адміністрація порту Меріленда не відповіли на запити про коментарі.

За попередніми даними, в опору мосту врізався контейнеровоз, після чого аркова конструкція повністю обвалилася разом із прольотами. Кілька автомобілів упали у воду, судно, за даними каналу Fox Baltimore, загорілося та потонуло.

За даними журналістів, внаслідок події є загиблі та поранені. Водночас, поки що невідомо, скільки машин було на мосту в момент обвалення.

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