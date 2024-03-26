Виготовляв фальшиві документи ухилянтам: на Одещині викрили зловмисника

Правоохоронці затримали ділка на гарячому, під час передачі другого «траншу» за обіцяні документи.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що правоохоронці викрили чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації й незаконно виїхати за кордон. Про це інформує пресслужба відомства.

Організував злочинну схему житель Одещини. Він пропонував призовникам підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та довідки ВЛК щодо непридатності до військової служби.

За свої «послуги» він брав від осіб 4500 доларів США. Покупців чоловік підшукував через особисті зв’язки серед знайомих, здебільшого за допомогою «сарафанного радіо». За домовленістю спочатку чоловік отримував завдаток від «клієнта» в сумі 1000 доларів США. А вже при передачі обіцяних документів одержував другу частину коштів.

Правоохоронці затримали ділка на гарячому, під час передачі другого «траншу» за обіцяні документи. Окрім того, правоохоронці встановили, що зловмисник пропонував потенційним призовникам не лише підроблені військові-обліково документи, а ще й підроблені паспортні документи інших держав.

Правоохоронці викрили злочинну схему, а чоловіка затримали.

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