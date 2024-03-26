Избран председатель Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области

Суд возглавил Виктор Данко.

25 марта состоялось собрание судей Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области, на повестку дня которого, в частности, был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования большинство голосов Виктора Данко избрано на должность председателя Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.

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