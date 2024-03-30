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Водій маршрутки перевозив пасажирів у стані сп’яніння: як його покарали

15:18, 30 марта 2024
Местный суд признал виновным водителя маршрутки в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и наложил на него штраф с лишением права вождения на год, но адвокат обжаловал.
Водій маршрутки перевозив пасажирів у стані сп’яніння: як його покарали
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Водитель маршрутки, перевозивший пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, местный суд привлек к административной ответственности. С таким решением согласился Ровенский апелляционный суд, поэтому отклонил апелляционную жалобу защитника, обжаловавшего постановление суда первой инстанции в интересах 61-летнего жителя Ровенского района. Об этом сообщает апелляционный суд.

Пильність пасажирів маршрутки міжміського сполучення попередила можливі трагічні наслідки як для самих пасажирів, так і інших учасників дорожнього руху. Помітивши у водія ознаки алкогольного сп’яніння, вони завадили йому сісти за кермо та викликали працівників патрульної поліції.  

Ця подія сталася торік 10 грудня у м.Здолбунові. Патрульні, які прибули на місце виклику близько 18-ї години, за допомогою газоаналізатора провели огляд водія на стан алкогольного сп’яніння та встановили, що чоловік і справді перед тим вживав спиртні напої, оскільки алкоголь у його крові становив 2,27 проміле.

Правоохоронці склали акт огляду, відібрали письмові пояснення у свідків та скерували адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення для розгляду до суду.

Місцевий суд визнав винним водія маршрутки у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами впродовж року.

Адвокат адмінправопорушника оскаржив постанову суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду, просив її скасувати, а провадження у справі закрити, оскільки в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази того, що його довіритель перебував за кермом маршрутки.

Апеляційний суд відмовив захисникові у задоволенні апеляційної скарги, вважаючи оскаржувану постанову законною та обґрунтованою.

Зібрані докази, серед них і відеозапис з нагрудної камери працівника поліції, на якому поведінка водія маршрутки підтверджує результати тесту про те, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Водій плутався у показаннях і то підтверджував, що перебував за кермом маршрутки, то заперечував цю обставину. 

Зрештою, таке судове рішення змусить адмінправопорушника поважати правила співжиття, а також запобігатиме вчиненню нових правопорушень та гарантуватиме безпеку для інших учасників дорожнього руху.

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