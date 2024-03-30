Украинским пенсионерам доплатят 944 грн: названы условия

Выплаты гарантированы для граждан, самостоятельно проживающих и нуждающихся в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья.

В Украине некоторые пенсионеры могут получать доплату к пенсии – 944 грн, пишет На пенсии.

Дополнительная выплата почти в тысячу гривен предусмотрена отдельной категории пенсионеров. Это лица, достигшие определенного возраста и получающие пенсию. При этом украинцы проживают одни и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Указанные граждане должны получать пенсию по возрасту.

Если их выплата от государства назначена в связи с инвалидностью, доплата в 944 грн не предусмотрена. Есть еще одно условие – необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена документально.

Следует получить соответствующее медицинское заключение.

Сумма, дополнительно начисляемая указанной категории пенсионеров, зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

С 2024 года он увеличился до 2361 грн – это минимальная пенсия украинцев. Таким образом, 40% от нее – 944 грн.

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