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Черный день в истории: «Центрэнерго» потеряла 100% генерации из-за уничтожения Трипольской ТЭС

12:48, 11 апреля 2024
Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Черный день в истории: «Центрэнерго» потеряла 100% генерации из-за уничтожения Трипольской ТЭС
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В ночь на 11 апреля рф нанесла массированную воздушную атаку по всей территории Украины. В результате обстрелов войска рф полностью разрушили Трипольскую ТЭС. Это самая мощная электростанция в Киевской области.

Из-за уничтожения ТЭС «Центрэнерго» потеряла 100% генерации. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Центрэнерго».

«Черный день в истории Центрэнерго».

В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.

Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене – живы. Но нам очень болит…

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

«Масштабы разрушений – ужасающие. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся», - председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота.

22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС, на Харьковщине. А 25 июля 2022 года войска России оккупировали Углегорскую ТЭС – Донетчина.

На сегодняшний день ПАО «Центрэнерго» потеряло 100 процентов генерации.

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