Практика судов
  1. В мире

В НАТО обвинили рф во враждебных действиях против стран Альянса и пообещали ответить

21:31, 2 мая 2024
В НАТО заявили, что действия россии не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины.
В НАТО обвинили рф во враждебных действиях против стран Альянса и пообещали ответить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В НАТО недовольны злонамеренными действиями россии на территории стран Альянса и обещает на это ответить. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте НАТО.

В Альянсе отметили, что в последние недели были предъявлены обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, охватывающей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

  «Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции», - говорится в заявлении.

Страны-члены блока выразили «глубокую обеспокоенность» гибридными действиями россии, которые представляют угрозу безопасности Альянса.

«Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем тесно координировать свои действия», - отмечается в заявлении.

Члены Североатлантического союза также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали россию «выполнять свои международные обязательства, равно как члены НАТО выполняют свои».

«Действия россии не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины», - добавили в НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Итоги экзамена во время конкурса на должности судей Конституционного Суда: кого из кандидатов признали достойным должности судьи КСУ

На должность судьи КСУ по квоте Съезда судей претендуют судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.

Верховный Суд объяснил, когда отсутствует умысел на препятствование законной профессиональной деятельности журналиста

Потерпевший как журналист не был внешне обеспечен документами, знаковыми, сигнальными и другими средствами обозначения лица как представителя прессы.

За закрытое укрытие будут штрафовать на месте до 17 тысяч грн, а в случае гибели людей нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы

Выносить постановления о штрафах на месте по закрытым укрытиям будут государственные инспекторы ГСЧС.

За 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины

Количество мобилизованных государственных служащих за 3 месяца 2024 года выросло на 42 человека, из которых 38 женщины и 4 мужчины.

Судья не смог вовремя рассмотреть ходатайство о содержании под стражей, потому что его бросили все секретари судебного заседания

Подозреваемый вышел на свободу, а судья получил дисциплинарное дело.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео