В НАТО обвинили рф во враждебных действиях против стран Альянса и пообещали ответить

В НАТО заявили, что действия россии не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины.

В НАТО недовольны злонамеренными действиями россии на территории стран Альянса и обещает на это ответить. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте НАТО.

В Альянсе отметили, что в последние недели были предъявлены обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, охватывающей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

«Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции», - говорится в заявлении.

Страны-члены блока выразили «глубокую обеспокоенность» гибридными действиями россии, которые представляют угрозу безопасности Альянса.

«Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем тесно координировать свои действия», - отмечается в заявлении.

Члены Североатлантического союза также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали россию «выполнять свои международные обязательства, равно как члены НАТО выполняют свои».

«Действия россии не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины», - добавили в НАТО.

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