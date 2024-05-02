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У НАТО звинуватили рф у ворожих діях проти країн Альянсу та пообіцяли відповісти

21:31, 2 травня 2024
У НАТО заявили, що дії росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України.
У НАТО звинуватили рф у ворожих діях проти країн Альянсу та пообіцяли відповісти
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У НАТО незадоволені зловмисними діями росії на території країн Альянсу та обіцяє на це відповісти. Відповідна заява зявилась на офіційному сайті НАТО.

У Альянсі зауважили, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.

 «Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції», - сказано в заяві.

Країни-члени блоку висловили «глибоке занепокоєння» гібридними діями росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу.

«Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії та продовжуватимемо тісно координувати свої дії», - наголошується в заяві.

Члени Альянсу також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали росію «виконувати свої міжнародні зобов'язання, так само як члени НАТО виконують свої».

«Дії росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України», - додали в НАТО.

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