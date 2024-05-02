путін спробує зірвати зусилля України щодо встановлення миру, — Зеленський

За словами Володимира Зеленського, російський диктатор спробує послабити українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін намагатиметься зірвати зусилля України щодо відновлення справедливого миру та спробує послабити українські позиції. Про це він сказав у вечірньому зверненні 2 травня.

За словами Глави держави, Україна разом зі Швейцарією визначили дати проведення Саміту миру та завершили направлення запрошень.

Він зазначив, що перший етап відбудеться 15 та 16 червня, що стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру. Україна працює, щоб якнайбільше країн залучити до Саміту у Швейцарії.

«Маємо також розуміти й те, що путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів – спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними», - сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що за інформацією ЗМІ, очікується близько 80-100 країн.

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