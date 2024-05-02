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путин попытается сорвать усилия Украины по установлению мира, — Зеленский

21:07, 2 мая 2024
По словам Владимира Зеленского, российский диктатор попытается ослабить украинские позиции.
путин попытается сорвать усилия Украины по установлению мира, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин будет пытаться сорвать усилия Украины по восстановлению справедливого мира и попытается ослабить украинские позиции. Об этом он сказал в вечернем обращении 2 мая.

По словам Главы государства, Украина вместе со Швейцарией определили даты проведения Саммита мира и завершили направление приглашений.

Он отметил, что первый этап состоится 15 и 16 июня, что станет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира. Украина работает, чтобы как можно больше стран привлечь в Саммит в Швейцарии.

«Должны также понимать и то, что путин попробуют и разными манипуляциями, и силой ударов своих террористов – попытаются сорвать эту работу, наши усилия, попытаться ослабить украинские позиции. Все наши позиции – и в поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере – должны быть сейчас одинаково сильными», - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что, по информации СМИ, ожидается около 80-100 стран.

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