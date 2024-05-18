В МИДе разъяснили, как теперь будут предоставлять консульские услуги украинским мужчинам за границей

Заявители теперь должны также подавать свой военно-учетный документ.

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В Министерстве иностранных дел заявили, что техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу.

Зарубежным дипломатическим учреждениям было дано распоряжение с 18 мая возобновить, согласно действующему законодательству, прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

В МИДе пояснили, что через несколько недель технической паузы специалисты оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы. , мобилизации и военного учета».

Как теперь будет проходить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста, разъяснили в МИД.

Так, с сегодняшнего дня, то есть 18 мая, мужчины в возрасте 18-60 лет, временно пребывающие за границей, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

Согласно новому законодательству, наряду с документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).

«При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ», - заявили в МИД.

Бумажным военно-учетным документом (ВОД) является удостоверение о прописке к призывному участку (выдается призывникам) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным).

Таким образом, призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим – военный билет или временное удостоверение.

Бумажные военно-учетные документы будут действовать только к моменту запуска электронного кабинета призывника. После его запуска будут действовать электронные военно-учетные документы, которые каждый заявитель сможет самостоятельно сформировать онлайн в электронном кабинете.

Электронный военно-учетный документ (е-ВОД) – это электронный документ, который отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Начиная с 18 июня, его можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника.

Для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше 3 дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника.

Сосканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и возможности получить консульскую услугу.

С подробным разъяснением можно ознакомиться здесь.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военного билета в Дії не будет – в постановлении Кабмина предусматривается только такая техническая возможность.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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