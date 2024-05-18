В Житомирской области разоблачили главу сельсовета, который растратил почти 2 миллиона на закупки генераторов

За 11 генераторов поставщикам из бюджета излишне перечислено почти 2 млн грн.

Фото: Житомирская областная прокуратура

В Житомирской области глава сельсовета подозревается в растрате почти 2 миллиона гривен на закупки генераторов. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2022 года подозреваемый при исполнении обязанностей главы сельсовета закупил для нужд общины дизельные генераторы. Их стоимость была почти вдвое выше рыночной.

Товар поставлялся частным предпринимателем и обществом, которым руководит депутат этого же совета.

В результате противоправных действий за 11 генераторов поставщикам из бюджета излишне перечислено почти 2 млн грн.

Кроме того, закупленные у частного общества генераторы в соответствии с актами приемки-передачи поставлены только через несколько месяцев.

Устанавливается причастность к растрате бюджетных средств других лиц.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого и в офисных помещениях изъяты официальные документы и другие вещественные доказательства.

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