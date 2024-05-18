На Житомирщині викрили голову сільради, який розтратив майже 2 мільйони на закупівлі генераторів

За 11 генераторів постачальникам з бюджету зайво перераховано майже 2 млн грн.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

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На Житомирщині голова сільради підозрюється у розтраті майже 2 мільйони гривень на закупівлі генераторів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді-грудні 2022 року підозрюваний під час виконання обов’язків голови сільради закупив для потреб громади дизельні генератори. Їх вартість була майже удвічі вищою за ринкову.

Товар поставлявся приватним підприємцем та товариством, яким керує депутатка цієї ж ради.

Унаслідок протиправних дій за 11 генераторів постачальникам з бюджету зайво перераховано майже 2 млн грн.

Крім того, закуплені у приватного товариства генератори відповідно до актами приймання-передачі поставлено лише через декілька місяців.

Наразі встановлюється причетність до розтрати бюджетних коштів інших осіб.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та в офісних приміщеннях вилучено офіційні документи та інші речові докази.

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