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Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу біженцям з України

11:30, 18 травня 2024
З наступного року виплати на дитину у розмірі 800 злотих планують привʼязати до обовʼязкового шкільного навчання.
Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу біженцям з України
Джерело фото: Getty Images
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Сейм Польщі (нижня палата парламенту) схвалив поправки до закону про допомогу біженцям з України. Як пише «RMF24», згідно зі схваленими змінами, законність перебування для українців, яким присвоєно номер PESEL UKR, буде продовжено до 30 вересня 2025 року. Також передбачається, що з наступного року виплати на дитину у розмірі 800 злотих будуть привʼязані до обовʼязкового шкільного навчання.

Документ продовжує також доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, що надаються органами соціального страхування (ZUS), а також можливість проживання в колективних місцях розміщення.

Також визначається максимальний термін, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови — 36 місяців. Рішення стосуватиметься учнів, які почали навчання у 2022/2023 та 2023/2024 роках.

У законі прописані й нові правила підтвердження особи громадянина України, який претендує на номер PESEL. Підтвердити особу можна буде тільки за наявності дійсного проїзного документа.

З 1 липня фінансування проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою.

Правила відшкодування витрат на проживання та харчування в центрах колективного проживання також зміняться.

Зміни передбачають також скасування з 1 липня одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих та допомоги на фінансування фотографії (під час оформлення PESEL UKR фото робили безкоштовно).

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Перед тим документ ще передадуть на розгляд до Сенату та на підпис президентові Польщі.

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