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Сейм Польши одобрил изменения в закон о помощи беженцам из Украины

11:30, 18 мая 2024
Со следующего года выплаты на ребенка в размере 800 злотых планируют привязать к обязательному школьному обучению.
Сейм Польши одобрил изменения в закон о помощи беженцам из Украины
Источник фото: Getty Images
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Сейм Польши (нижняя палата парламента) одобрил поправки в закон о помощи беженцам из Украины. Как пишет «RMF24», согласно одобренным изменениям, законность пребывания для украинцев, которым присвоен номер PESEL UKR, будет продлена до 30 сентября 2025 года. Также предполагается, что со следующего года выплаты на ребенка в размере 800 злотых будут привязаны к обязательному школьному обучению.

Документ продолжает также доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, предоставляемым органами социального страхования (ZUS), а также возможность проживания в коллективных местах размещения.

Также определяется максимальный срок, в течение которого учащиеся могут принимать участие в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку – 36 месяцев. Решение будет касаться учеников, которые начали обучение в 2022/2023 и 2023/2024 годах.

В законе прописаны и новые правила подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на номер PESEL. Подтвердить личность можно только при наличии действительного проездного документа.

С 1 июля финансирование проживания и питания беженцев из Украины, которые находятся в особо сложной ситуации, будет возможно только на основании подписанного соглашения с местным воеводой.

Правила возмещения расходов на проживание и питание в центрах коллективного проживания также изменятся.

Изменения предусматривают также отмену с 1 июля единовременной помощи в размере 300 злотых и помощи на финансирование фотографии (при оформлении PESEL UKR фото делали бесплатно).

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 июля. Перед этим документ еще передадут на рассмотрение в Сенат и на подпись президенту Польши.

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