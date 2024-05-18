Україна знає, скільки чоловіків поїхали за кордон і не повернулися, — Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні відомі цифри щодо чоловіків, які поїхали за кордон як легально, так і нелегально.

Фото: DW

Україна має дані про те, скільки чоловіків виїхали за кордон і не повернулося. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону. Подоляк заявив, що «називати конкретні цифри точно не будемо».

"Маємо цифри. Всі цифри маємо, але вони постійно уточнюються з урахуванням того, що треба постійно проводити аналіз, як це відбувалось на початку", - повідомив Подоляк.

Нагадаємо, що закордонні дипломатичні установи по-новому надаватимуть консульські послуги чоловікам призовного віку.

Можливість подати військово-обліковий документ в паперовому вигляді для отримання консульських послуг буде лише до 18 червня, далі – лише електронний.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Також ми писали, що Німеччина і Польща готові повертати військовозобов'язаних, але для цього потрібні міжурядові домовленості.

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