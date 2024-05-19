На Житомирщині 19-річного киянина підозрюють у зґвалтуванні школярки

Він силоміць затягнув дівчинку за гаражі, де зґвалтував.

У Житомирській області 19-річний киянин отримав підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, на початку травня цього року хлопець приїхав зі столиці на Житомирщину до родини, у якої раніше проживав.

Молодик побачив дівчину, яка перебувала у дворі свого будинку. Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, він силоміць затягнув її за гаражі, де зґвалтував.

Потім місцева жителька звернула увагу на заплакану дівчину та повідомила правоохоронців.

Хлопця затримали. Вирішується питання обрання затриманому запобіжного заходу.

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