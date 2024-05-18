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Как будут работать сервисные центры МВД после вступления в силу закона о мобилизации

14:13, 18 мая 2024
Пакет документов остается неизменным.
Как будут работать сервисные центры МВД после вступления в силу закона о мобилизации
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Как известно, с 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. Следовательно, чтобы избежать распространения ложной информации, связанной с этим законом, в Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что будут предоставлять услуги в обычном режиме. То есть пакет документов остается неизменным.

«Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа», - подчеркнули в Главном сервисном центре МВД.

Какие документы необходимы для обмена удостоверения водителя

При обращении в сервисный центр МВД для обмена удостоверения водителя необходимо подать пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, имеющееся удостоверение водителя.

Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц

Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

Для получения услуг необходимо произвести предварительную запись: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

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