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Наше контрнаступление будет, но сейчас очередь россиян, - Зеленский

15:07, 18 мая 2024
Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление будет, но для этого нужно стабилизировать ситуацию на фронте.
Наше контрнаступление будет, но сейчас очередь россиян, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский оценил возможность контрнаступления Украины. По словам Президента, нужно для начала стабилизировать фронт и остановить наступление рф.

"Есть перспективы. Для этого нужно, прежде всего, стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их нужно остановить. Мы их остановим, и потом нужно иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", — сказал Зеленский в интервью AFP.

Напомним, Зеленский прокомментировал ситуацию в Харьковской области и вероятность наступления на Киев.

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