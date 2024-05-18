Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве заменили поврежденный участок теплосети и открыли движение всеми полосами.

Движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ «Ocean Plaza» было возобновили.

Источник фото: КГГА

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Аварийщики «Киевтеплоэнерго» завершили замену поврежденного участка теплосети диаметром 1000 мм возле ТРЦ «Ocean Plaza». Об этом сообщили в КГГА.

Там отметили, что во время ремонта заменили поврежденные отрезки трубы, засыпали места разрыва и подготовили проезжую часть асфальтирования. В настоящее время движение автотранспорта открыто всеми полосами.

Как стало известно, правоохранители начали досудебное расследование относительно возможной растраты бюджетных средств во время капитальных ремонтов магистральных трубопроводов.

Ранее сообщалось, что возле ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве после повреждения тепломагистрали частично возобновили движение транспорта.

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