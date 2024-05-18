Біля ТРЦ «Ocean Plaza» у Києві замінили пошкоджену ділянку тепломережі та відкрили рух усіма смугами

Рух транспорту після пошкодження тепломережі біля ТРЦ «Ocean Plaza» відновили.

Джерело фото: КМДА

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Аварійники «Київтеплоенерго» завершили заміну пошкодженої ділянки тепломережі діаметром 1000 мм біля ТРЦ «Ocean Plaza». Про це повідомили у КМДА.

Там зазначили, що під час ремонту замінили пошкоджені відрізки труби, засипали місця розриття та підготували проїжджу частину для асфальтування. Наразі рух автотранспорту відкрито усіма смугами.

Як стало відомо, правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів.

Раніше повідомлялося, що біля ТРЦ «Ocean Plaza» у Києві після пошкодження тепломагістралі частково відновили рух транспорту.

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