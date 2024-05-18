Як мотоциклісту уникнути ДТП: корисні поради

Важливо не обганяти інших водіїв із правого боку та не рухатися роздільною смугою в заторі.

Українське законодавство визнає водіїв мопедів, мотоциклів і скутерів повноправними учасниками дорожнього руху. Отже, водіям цих транспортних засобів також слід дотримуватись правил дорожнього руху. Як не потрапити в ДТП на мотоциклі, повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Слід притримуватись наступних правил:

перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;

водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;

водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;

керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів;

під час маневру обов’язково слід користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";

водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;

мати медичну аптечку та знак аварійної зупинки;

не обганяти інших водіїв із правого боку;

не рухатися роздільною смугою в заторі;

не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

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