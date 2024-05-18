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Як мотоциклісту уникнути ДТП: корисні поради

19:49, 18 травня 2024
Важливо не обганяти інших водіїв із правого боку та не рухатися роздільною смугою в заторі.
Як мотоциклісту уникнути ДТП: корисні поради
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Українське законодавство визнає водіїв мопедів, мотоциклів і скутерів повноправними учасниками дорожнього руху. Отже, водіям цих транспортних засобів також слід дотримуватись правил дорожнього руху. Як не потрапити в ДТП на мотоциклі, повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Слід притримуватись наступних правил: 

  • перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
  • водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
  • водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
  • керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів;
  • під час маневру обов’язково слід користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";
  • водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;
  • мати медичну аптечку та знак аварійної зупинки;
  • не обганяти інших водіїв із правого боку;
  • не рухатися роздільною смугою в заторі;
  • не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

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