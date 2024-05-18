У поліції відкрили гурток «Юний кінолог» для дітей з їхніми улюбленцями

Гурток розпочне роботу на базі Кінологічного центру Головного управління Нацполіції у місті Києві з 25 травня.

У столиці відкрили гурток «Юний кінолог» у якому поліцейські чекають діток та їх песиків. Як пояснюють у поліції, діти зможуть ознайомитися з роботою кінологічної служби, навчитися методів взаєморозуміння з чотирилапими, правилам догляду і спілкування з собаками та дресируванню.

Гурток розпочне роботу на базі Кінологічного центру Головного управління Національної поліції у місті Києві з 25 травня та в подальшому працюватиме щосуботи з 10:00 год до 12:00 год.

«Поліцейські-кінологи поділяться своїм досвідом виховання чотирилапих, навчать малечу базовим командам та основним правилам поведінки з собакою. Заняття у гуртку сприятимуть засвоєнню знань про виховання їх улюбленців та розвитку у діток почуття поваги до тварин», - зазначили у поліції.

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