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Державна судова адміністрація пояснила, чому в ДСА відбулися обшуки

11:13, 21 травня 2024
У Державній судовій адміністрації прокоментували проведення НАБУ та СБУ обшуків.
Державна судова адміністрація пояснила, чому в ДСА відбулися обшуки
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Державна судова адміністрація прокоментувала обшуки, які 21 травня НАБУ та СБУ проводила в ДСА.

Так, за словами ДСА, у зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій ДСА до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.

Також там зауважили, що у лютому 2024 року «за результатами проведеного дисциплінарного провадження, у зв’язку з допущенням державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4, 5, 15 частини 2 статті 65 Закону «Про державну службу» директору департаменту інформаційних технологій ДСА оголошено догану».

НАБУ та СБУ поки обшуки не прокоментували.

Автор: Наталя Мамченко

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