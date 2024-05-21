Государственная судебная администрация объяснила, почему в ГСА прошли обыски

В Государственной судебной администрации прокомментировали проведение НАБУ и СБУ обысков.

Государственная судебная администрация прокомментировала обыски, проводимые 21 мая НАБУ и СБУ в ГСА.

Так, по словам ГСА, в связи со следственными действиями по поводу возможной причастности работников департамента информационных технологий ГСА к совершению уголовного правонарушения (во время проведения тендеров), предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.

Также там отметили, что в феврале 2024 г. «по результатам проведенного дисциплинарного производства, в связи с допущением государственным служащим дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктами 4, 5, 15 части 2 статьи 65 Закона «О государственной службе» директору департамента информационных технологий ГСА объявлено выговор».

НАБУ и СБУ пока обыски не прокомментировали.

Автор: Наталья Мамченко

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