Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Государственная судебная администрация объяснила, почему в ГСА прошли обыски

11:13, 21 мая 2024
В Государственной судебной администрации прокомментировали проведение НАБУ и СБУ обысков.
Государственная судебная администрация объяснила, почему в ГСА прошли обыски
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация прокомментировала обыски, проводимые 21 мая НАБУ и СБУ в ГСА.

Так, по словам ГСА, в связи со следственными действиями по поводу возможной причастности работников департамента информационных технологий ГСА к совершению уголовного правонарушения (во время проведения тендеров), предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.

Также там отметили, что в феврале 2024 г. «по результатам проведенного дисциплинарного производства, в связи с допущением государственным служащим дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктами 4, 5, 15 части 2 статьи 65 Закона «О государственной службе» директору департамента информационных технологий ГСА объявлено выговор».

НАБУ и СБУ пока обыски не прокомментировали.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК

Работодатель должен будет уведомить работникам о необходимости явиться в ТЦК по почте, если работники работают дистанционно или находятся в отпуске или командировке.

Государственная судебная администрация объяснила, почему в ГСА прошли обыски

В Государственной судебной администрации прокомментировали проведение НАБУ и СБУ обысков.

Кабмин положил начало созданию информационно-коммуникационной системы – Единого глоссария правовых терминов

Новая информационно-коммуникационная система Глоссария будет предназначена для формирования перечня правовых терминов, рекомендованных для применения субъектами правотворческой деятельности в нормативно-правовых актах.

В Верховной Раде предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания осужденных лиц, не отбывших наказание в результате вооруженной агрессии – при каких условиях

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Срок действия справки с выводом о пригодности к военной службе составляет один год – постановление Кабмина

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и военного положения срок действия справки с выводом о годности к военной службе составляет один год.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва