Директора КП будут судить за растрату почти 400 тысяч гривен при закупке бензина в Киеве

В интересах Киева прокуратура также подала иск о возмещении нанесенного ущерба.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Директора КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района г. Киева» будут судить за закупку бензина по завышенным ценам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Подольской окружной прокуратурой города Киева был направлен в суд по факту растраты средств при закупке бензина (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что в декабре 2020 года между КП и частным предприятием был заключен договор о закупке нефтепродуктов на общую сумму около 3 млн гривен. Однако руководитель коммунального предприятия неоднократно заключал дополнительные соглашения к этому договору, увеличивая цену бензина на 22% без надлежащих оснований, что противоречит действующему законодательству.

Экспертиза, проведенная Северным офисом Госаудитслужбы, подтвердила, что топливо было закуплено по завышенным ценам, что нанесло ущерб почти на 400 тысяч гривен.

Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения дела по сути. В интересах города также подан иск о возмещении нанесенного ущерба.

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