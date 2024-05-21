Практика судов
  1. В Украине

Директора КП будут судить за растрату почти 400 тысяч гривен при закупке бензина в Киеве

20:12, 21 мая 2024
В интересах Киева прокуратура также подала иск о возмещении нанесенного ущерба.
Директора КП будут судить за растрату почти 400 тысяч гривен при закупке бензина в Киеве
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директора КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района г. Киева» будут судить за закупку бензина по завышенным ценам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Подольской окружной прокуратурой города Киева был направлен в суд по факту растраты средств при закупке бензина (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что в декабре 2020 года между КП и частным предприятием был заключен договор о закупке нефтепродуктов на общую сумму около 3 млн гривен. Однако руководитель коммунального предприятия неоднократно заключал дополнительные соглашения к этому договору, увеличивая цену бензина на 22% без надлежащих оснований, что противоречит действующему законодательству.

Экспертиза, проведенная Северным офисом Госаудитслужбы, подтвердила, что топливо было закуплено по завышенным ценам, что нанесло ущерб почти на 400 тысяч гривен.

Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения дела по сути. В интересах города также подан иск о возмещении нанесенного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада увеличила страховые суммы ответственности владельцев авто и расширила применение европротокола

Максимальная сумма выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью, должна быть увеличена до 32 млн грн, а за ущерб имуществу – до 16 млн грн – но не сразу.

Кабмин до сих пор не опубликовал постановление о регулировании применения Резерв+

Приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопросы о юридических последствиях совершаемых в приложении действий.

На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли

Правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте о «клубе белого бизнеса» - основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.

За публичное отождествление журналистами адвоката и клиента смогут оштрафовать до 5100 грн

За публичное, в том числе через СМИ, журналистов, общественные объединения отождествление лицом адвоката и клиента предлагается штрафовать.

Граждане, снятые с военного учета в связи с выездом за границу, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны до 16 июня стать на военный учет путем личного прибытия в ТЦК – постановление Кабмина.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва