Нардеп Гривко отозвал скандальный законопроект о «налоге на бездетность»

После возмущения в соцсетях народный избранник извинился и отозвал инициативу.

Народный депутат от «Слуги народа» Сергей Гривко, предложивший ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей, после скандала передумал и отозвал свой законопроект.

Напомним, что нардеп зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации». Документ вызвал большую критику в соцсетях.

«Ценю, кто выразился аргументированно и извиняюсь перед теми, у кого этот законопроект вызвал негатив. Хотя опыт такой был в мире и приносил эффективность», – написал Гривко.

Законопроект предлагал сделать плательщиками «демографического сбора» всех физических лиц – резидентов Украины от 21 до 58 лет и ввести следующие ставки сбора:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Не платили бы сбор лица, имеющие троих или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

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